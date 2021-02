Sturzflut in Indien

Gletscher bricht ab – Zwei tote und 150 Vermisste

07.02.2021, 17:05 Uhr | dpa

Ein Gletscher ist im Norden Indiens in einen Fluss gestürzt. Die riesige Welle hat bereits ein Elektrizitätswerk zerstört. (Quelle: Euronews)

Nach einer Sturzflut in Indien sind zwei Menschen gestorben, 150 weitere werden vermisst. Doch der abgebrochene Gletscher bewegt sich immer weiter – mehrere Dörfer sind in Gefahr.

Im Norden Indiens werden nach einer massiven Sturzflut mindestens 150 Menschen vermisst. Ein riesiger Gletscher war zuvor von einem Berg abgebrochen und in einen Fluss gefallen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Gegend um Joshimath im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand nach Angaben von SN Pradhan, dem Vorsitzenden des indischen Katastrophenschutzes.

Eine Brücke sei weggeschwemmt und ein Elektrizitätswerk beschädigt, sagte Pradhan. Der gesamte Gletscher bewege sich flussabwärts, man habe deshalb bereits tieferliegende Dörfer gewarnt und eine Evakuierung in die Wege geleitet, so Pradhan weiter.

Zwei tote Mitarbeiter des staatlichen Stromerzeugers

Zwei Arbeiter des staatlichen Stromerzeugers wurden tot geborgen, weitere 150 Arbeiter wurden vermisst, wie der Sender CNN-News18 berichtete. Der Pegel in den Flüssen Rishiganga und Alakananda steige, sagte der indische Innenminister Amit Shah.

Teams des indischen und lokalen Katastrophenschutzes, sowie Mitglieder der Grenzpolizei und der Armee waren auf dem Weg in die betroffene Gegend.