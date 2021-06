Nach Katastrophe in Tschechien

Meteorologin erklärt: So entstehen Tornados – auch bei uns

Tornados sind die gefährlichsten Winde der Welt. In Deutschland treten sie seltener auf als in den USA, doch auch hierzulande können sie beobachtet werden. Expertin Michaela Koschak erklärt, wie sie entstehen und wo der Unterschied zur Windhose liegt. (Quelle: t-online)

In Tschechien hinterließ ein Tornado am Donnerstag eine Spur der Verwüstung. Was über Tornados bisher eigentlich bekannt ist und wie gut sie vorherzusagen sind, erklärt Meteorologin Michaela Koschak.

Häuserohne Dächer und Fenster, wie Streichhölzer abgeknickte Bäume, durch die Luft wirbelnde Lkw – solche Bilder kennen wir eigentlich nur aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie erschrecken uns, aber viele fühlen sich hier in Mitteleuropa sicher, hier tritt so etwas nicht auf.

Nun sehen wir die gleichen Bilder in Tschechien, in unserem Nachbarland. Über Nacht entstand hier eine Schneise der Verwüstung, komplette Dörfer sind zerstört, quasi nicht mehr vorhanden. Wie kann die Natur so etwas anrichten? Eine Windhose soll das gemacht haben.



In den USA sorgen Tornados für schlimme Verwüstungen

Windhose hört sich so harmlos an, aber es ist genauso ein Tornado wie in den USA – Windhose ist nur die deutsche Übersetzung und damit nicht weniger gefährlich. Auch hier in Mitteleuropa können diese Windhosen Schlimmes anrichten.



Die Entstehung ist die gleiche wie in Amerika und unter bestimmten Bedingungen kann auch ihre Zerstörungskraft hier in Europa ähnlich heftig sein wie wir es von der Tornado-Alley im Mittleren Westen der USA kennen. Dort treten Tornados jedoch häufiger auf und vor allem durch die leichte Bauweise amerikanischer Häuser im Gegensatz zu unseren deutschen Massivhäusern sind die Zerstörungen um ein Vielfaches größer.



Bei uns ist es zum Glück ein Ausnahmephänomen, vor allem Tornados der Stufe F3 oder F4 (das heißt mit Windgeschwindigkeiten von 250 bis 400 Stundenkilometern) kommen im Schnitt ein bis zweimal im Jahr in Deutschland vor und nicht immer in besiedelten Gebieten.



So entstehen Tornados: Gewitterwolken

Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wie sich die schnellsten Winde der Welt bilden können:

Meist passiert es in Verbindung mit Superzellen, den Königinnen der Gewitterwolken. Sie sind besonders hochreichend und riesig in ihren Ausmaßen. Dabei treten extrem unterschiedliche Temperaturen auf: Am Boden ist es sehr warm, in der Höhe ausgesprochen kalt.



Zudem muss viel Feuchtigkeit in der Luft sein und Wind muss in unterschiedlichen Höhen aus verschiedenen Richtungen kommen, um die Wolke zum Rotieren zu bringen – wir Meteorologen sprechen von Windscherung.



Auch in der Wolke selbst ist eine Menge los, heftige Auf- und Abwinde lassen riesige Hagelkörner entstehen. Durch die Aufwinde strömt immer mehr Luft in die Wolke, wie bei einer Eiskunstläuferin, die beim Pirouettendrehen die Arme anzieht, wird die Drehgeschwindigkeit dadurch immer weiter erhöht. Die rotierende Luftsäule streckt sich in die Länge, wenn sie dann den Erdboden erreicht, ist ein Tornado geboren.



So entstehen Tornados: Unterschiedliche Luftmassen

Die andere Entstehungsmöglichkeit eines Tornados ist an sogenannten Konvergenzlinien gegeben, dort prallen extrem unterschiedliche Luftmassen aufeinander. Die Luft muss nach oben ausweichen. Wenn hier ebenfalls eine hohe Labilität, sprich viel Feuchtigkeit, vorhanden ist, bilden sich heftige Gewitter, die Tornados mit sich bringen können.

Das sind die zwei gängigen Theorien, wie Tornados entstehen können. So ganz erforscht ist das Wetterphänomen allerdings noch nicht, da sie ja zum Glück relativ selten auftreten. Es müssen ausgesprochen viele Dinge gleichzeitig auftreten, dass es zu solch einem heftigen Tornado wie in Tschechien kommt.

Zerstörerische Naturgewalt: Dieser Tornado hat den Süden Tschechiens verwüstet, mehr als 150 Menschen wurden verletzt. (Quelle: t-online)

Vorhersage von Tornados erst kurzfristig möglich

Wir Meteorologen erkennen mit unseren modernen Wetteranalysen mittlerweile recht gut, welche Wetterlagen zu Tornados neigen. Wo sie dann genau wann auftreten, ist allerdings sehr schwierig zu sagen. Wenn überhaupt, dann im sogenannten „Nowcasting“, das heißt maximal eine halbe Stunde vorher sehen wir auf dem Radarfilm mögliche rotierende Gewittersysteme.

Klar ist, um sich vor Tornados zu schützen, sollte man am besten zu Hause bleiben. Am sichersten, allgemein bei heftigen Gewittern, ist man in einem festen Haus aufgehoben, dort passiert einem am wenigsten.



Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und unter anderem für Sat.1, MDR und NDR das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin. Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.

Wie stark ein Tornado war zeigt erst die Verwüstung

Die Corioliskraft, also die Bewegung von Luftteilchen entsprechend der Erdbewegung, ist den Tornados übrigens egal. Sie sind so kleinräumig, dass sie sich auf der Nordhalbkugel manchmal im Uhrzeigersinn drehen, manchmal aber auch gegen die Uhr rotieren.

Bis zu 500 Stundenkilometer können in einem Tornado erreicht werden, damit sind es die schnellsten Winde der Welt. Erst anhand der Verwüstungen ist jedoch zu erkennen, wie stark der Tornado wirklich war – somit müssen wir im aktuellen Fall in Tschechien noch etwas abwarten.

Eine wirklich gute Nachricht habe ich aber für Sie: In den nächsten Tagen, sprich am Wochenende, entspannt sich die Lage deutlich. Viel Sonnenschein, badetaugliche Temperaturen und gewitterfreies Wetter stehen in Deutschland dank des Hochdruckgebiets „Afra“ auf dem Programm. Die genaue Wettervorhersage fürs Wochenende sehen Sie, wenn Sie hier klicken.