"Grundversorgung hat jetzt Priorität"

Landrat von Ahrweiler weist Vorwürfe wegen später Warnung zurück

01.08.2021, 23:30 Uhr | AFP

Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wehrt sich. Die Frage der Verantwortung für die Katastrophe sei noch nicht geklärt. E-Mails hatten gezeigt, dass der Kreis schon früh gewarnt wurde.



Der CDU-Politiker und Landrat des von der Flutkatastrophe besonders betroffenen Kreises Ahrweiler hat Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen. Pföhler nannte gegenseitige Schuldzuweisungen "völlig deplatziert" und "geschmacklos". Dem Bonner "General-Anzeiger" sagte der CDU-Politiker: "Zur Zeit kann niemand im Bund, im Land oder im Kreis seriös die Fragen nach Verantwortlichkeiten beantworten." Dies müsse später "sehr sorgfältig aufgearbeitet werden", um für künftige Großschadenslagen gewappnet zu sein.

Absolute Priorität habe jetzt die Sicherung der Grundversorgung der von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen, sagte Pföhler dem Blatt. "Für mich steht schon jetzt fest, dass alle vorhandenen Warn- und Alarmierungssysteme auf diesen nie dagewesenen Tsunami technisch nicht vorbereitet waren."



Mehrere Warn-E-Mails aus der Landeshauptstadt

Der Landkreis Ahrweiler war allerdings vor der Flutkatastrophe in der Nacht auf den 15. Juli präzise gewarnt worden, ohne jedoch rechtzeitig darauf zu reagieren. Es seien bei der Kreisverwaltung mehrere automatisierte Mails des rheinland-pfälzischen Landesumweltamts eingegangen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde.

Bereits am Nachmittag des 14. Juli veröffentlichte das Landesumweltamt laut "FAZ" Prognosen, die einen Pegelstand der Ahr von 3,70 Meter vorhersagten. Am Abend habe es dann neben den Mails auch weitere Online-Informationen der Landesbehörde gegeben. Darin sowie in den Mails an die Kreisverwaltung sei gegen 21.30 Uhr ein erwarteter Pegelstand von fast sieben Metern genannt worden. Dennoch habe der Landkreis erst gegen 23.00 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen.

Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) verwies gegenüber der "FAZ" auf die Zuständigkeit der Kreisverwaltung. Er kündigte an, die Abläufe an dem Abend würden "exakt aufgearbeitet" werden.

Experte: Evakuierung kam zu spät

Der Krisenforscher Frank Roselieb erhob in der in Koblenz erscheinenden "Rhein-Zeitung" (Samstagsausgabe) schwere Vorwürfe gegen Landrat Pföhler. Dass im Kreis Ahrweiler kein Voralarm ausgelöst worden sei, halte er für unerklärlich. Dies hätte frühzeitige Notmaßnahmen ermöglicht. Als schließlich gegen 23.15 Uhr Evakuierungen angeordnet wurden, seien bereits Häuser von den Wassermassen mitgerissen worden.

Eine bessere Anpassung an Extremwetterereignisse forderte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke): "Diesen Starkregen werden wir nicht mehr los", sagte er im t-online-Interview. Ramelow verwies allerdings auch auf Grenzen der Vorsorge: "Wir können nicht alles zubauen". Als letztes Mittel schloss er Enteignungen in hochwassergefährdeten Wohnlagen nicht aus. Auch müsse Schluss damit sein, "rücksichtslos die Landschaft zu versiegeln".

In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hatte extremer Starkregen vor mehr als zwei Wochen verheerende Überschwemmungen ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im Ahrtal, wurden verwüstet. Rheinland-Pfalz meldete bislang 135 Tote, 59 weitere Menschen werden dort noch vermisst. In Nordrhein-Westfalen gab es 47 Todesopfer.

FDP und Grüne fordern eine Bundestags-Sondersitzung Anfang August, um über die Lage nach der Flutkatastrophe sowie notwendige Konsequenzen zu sprechen.