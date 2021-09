Ausbruch auf La Palma

Vulkan verstummt – dennoch keine Entwarnung

27.09.2021, 12:54 Uhr | dpa, AFP

Über eine Woche ist der Vulkanausbruch auf La Palma nun her. Am Montag schien sich die Lage zunächst zu entspannen, doch viele Menschen sollen weiter ihre Häuser nicht verlassen.

Acht Tage nach seinem Ausbruch ist der Vulkan auf der Kanareninseln La Palma am Montagvormittag plötzlich verstummt. In TV-Aufnahmen waren weder das fauchende Geräusch des ausgestoßenen Vulkanmaterials noch Explosionen zu hören. Über dem Vulkangipfel stand aber immer noch eine Wolke aus Asche und Rauch, wenn auch kleiner als an den Vortagen. Ein Vulkanologe betonte, solche Unterbrechungen eines Vulkanausbruchs seien nicht ungewöhnlich und es sei zu früh, um zu sagen, ob der Ausbruch endgültig beendet sei, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.

Gefahr durch giftige Gase

Obwohl sich die Lage zunächst zu entspannen schien, sind die Bewohner mehrerer Stadtteile der Kanareninsel nun angewiesen worden, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Einwohner vierer Stadtviertel von Tazacorte sollten zuhause bleiben und Türen und Fenster geschlossen halten, erklärte die Katastrophenschutzbehörde der Kanarischen Inseln am Montagmorgen. Der Grund: Der Lavastrom des Vulkans Cumbre Vieja werde voraussichtlich "in den kommenden Stunden" das Meer erreichen und könne dabei "gesundheitsschädliche Gase" freisetzen, so die Behörde.

Ursprünglich sollte der Lavastrom bereits am Montag vergangener Woche das Meeresufer erreichen, die Fließgeschwindigkeit verlangsamte sich dann jedoch. Am Sonntagabend befand die Spitze des Lavastroms sich noch rund 1,6 Kilometer von der Küste entfernt und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Metern pro Stunde vorwärts.

Fast 500 Häuser zerstört

Wie Geologen warnen, können neben der Entstehung der Gase auch Explosionen glühender Lavabrocken und kochend heiße Flutwellen möglich sein wenn die Lava ins Meer fließt.

Der erste Ausbruch des Cumbre Vieja seit 50 Jahren hatte schwere Schäden angerichtet. Fast 500 Häuser wurden zerstört, die Lava bedeckt inzwischen eine Fläche von rund 212 Hektar. Mehr als 6000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Flugverkehr von und nach La Palma ist aus Sicherheitsgründen vorerst eingestellt.