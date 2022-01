Heftige Niederschläge

Extremwetter in Südafrika – 82 Menschen tot

18.01.2022, 13:29 Uhr | dpa

Lesotho (Archivbild): Derzeit gibt es viel Regen in dem Gebiet. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Enorme Regenfälle haben in mehreren Teilen von Südafrika für Chaos gesorgt. Durch Überschwemmungen und Blitze starben mindestens 82 Menschen.

Das anhaltende Extremwetter mit starken Regenfällen in Südafrika hat bisher mindestens 82 Menschenleben gefordert. Die meisten seien ertrunken oder auch vom Blitz erschlagen, teilte die zuständige Regierungsbehörde am Dienstag in einer Erklärung mit.



"Regen ist höchst willkommen, um die Herausforderungen durch Wassermangel in einigen Teilen unseres Landes zu lösen – leider jedoch haben die heftigen Niederschläge erhebliche Schäden angerichtet", erklärte die zuständige Ministerin Nkosazana Dlamini-Zuma. In der Stadt Ladysmith waren auch am Dienstag mehrere Ortsteile teilweise metertief überflutet.

Die Staudämme in der betroffenen Region sind zum Bersten gefüllt – auch in dem von Südafrika umschlossenen Gebirgskönigreich Lesotho, wo es ebenfalls zu zahlreichen Überschwemmungen kam. In der südlichen Hemisphäre herrscht Sommer, der oft mit heftigen Regenfällen einhergeht.