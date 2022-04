Starkregen und Erdrutsche

Überschwemmungen in Südafrika – mindestens 253 Tote

13.04.2022, 15:50 Uhr | dpa, rtr

Menschen überqueren auf Baumstämmen einen Fluss in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal: Noch immer wird nach Vermissten gesucht. (Quelle: Str/AP/dpa)

Chaos, Verwüstung und immer mehr Tote: In der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal dauern die Aufräumarbeiten nach heftigem Starkregen weiter an. Noch immer wird nach Vermissten gesucht.

Nach den Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 253 Menschen seien wegen des Unwetters gestorben, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomagugu Simelane, am Mittwoch. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden noch von 59 Toten gesprochen.

Die Zahlen gelten als vorläufig, denn zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Zur Katastrophenhilfe wurde auch das Militär mobilisiert und Präsident Cyril Ramaphosa versprach bei einem Besuch an der Ostküste des Landes Hilfe für die Opfer. "Ihr seid nicht allein", sagte das Staatsoberhaupt bei seiner Stippvisite in der Provinz KwaZulu-Natal. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um zu sehen, wie wir helfen können."

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da viele Straßen weggespült worden waren. Kompliziert wurde die Situation auch wegen des Ausfalls Hunderter Funkmasten durch Erdrutsche und eine marode Infrastruktur. Häuser und Straßen wurden durch die Überschwemmungen zerstört und auch Teile des Schiffsverkehrs unterbrochen. Das könnte in Zukunft öfter vorkommen: Die südöstliche Küste Afrikas könnte Wissenschaftlern zufolge künftig verstärkt unter Folgen des Klimawandels leiden.