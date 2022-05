Brand zerstört mehrere Millionen-Villen

"Die Vegetation ist so trocken, dass es für das Feuer einfach ist, sich sehr schnell auszubreiten", sagte Fennessy von der Feuerschutzbehörde. Der Klimawandel habe das Risiko von Waldbränden und auch die Schwere der Feuer in Südkalifornien und im gesamten Westen der USA verstärkt. "Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen und Jahren genau das erleben werden", ergänzte er. Vor fünf oder zehn Jahren hätte ein Feuer wie dieses wahrscheinlich sehr früh gestoppt werden können, sagte er.

Flammen sprangen von "Haus zu Haus" ĂĽber

"Es bricht einem das Herz", sagte Orange-Bezirksrätin Lisa Bartlett, der "Los Angeles Times". Das Feuer habe ganz klein begonnen, sich dann "in einer Millisekunde oder so" ausgebreitet und sei schließlich außer Kontrolle geraten. Das schiere Ausmaß einiger der betroffenen Gebäude habe es auch schwierig gemacht, die Brände einzudämmen: "Wenn man sich die Größe der Häuser anschaut, gibt es einfach so viel brennbares Material, dass sie schnell in Brand geraten. Und dann setzt der Wind ein und die Flammen können einfach von Haus zu Haus überspringen", sagte sie.