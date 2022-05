Aktualisiert am 30.05.2022 - 08:38 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 08:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tote Zonen in der Ostsee nehmen zu

Immer mehr Bereiche der Ostsee leiden laut der Meeresbiologin Maren Vo├č unter Sauerstoffarmut. Nicht nur Regionen inmitten des Binnenmeeres seien betroffen, sagt die Expertin vom Leibniz-Institut f├╝r Ostseeforschung Warnem├╝nde (IOW). "Auch K├╝stengebiete, insbesondere Buchten und Bodden, leiden unter Sauerstoffarmut. Wir beobachten seit zehn Jahren, dass diese Zonen zunehmen." Der Grund f├╝r die Verschlechterung der Lage: Noch immer gelangen zu viele N├Ąhrstoffe wie Stickstoff und Phosphate in das vergleichsweise kleine Meer.

F├╝r ihre jahrzehntelange Arbeit zum Stickstoffkreislauf erh├Ąlt Vo├č am 3. Juni in Stockholm den mit rund 300.000 Euro dotierten Bj├Ârn-Carlson-Ostsee-Preis. Der Stiftungsrat begr├╝ndete die Auszeichnung mit der f├╝hrenden Rolle der Forscherin in der Stickstoffanalyse. Sie habe die Quellen der ├ťberd├╝ngung ermittelt und kritische Prozesse des Stickstoffkreislaufs quantifizieren k├Ânnen.