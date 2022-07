"Zombiefeuer" alarmieren Klimaforscher

Moore bedecken nur zwei bis drei Prozent der ErdoberflÀche, speichern aber annÀhernd so viel Kohlendioxid wie sich in der gesamten AtmosphÀre befindet. Die meisten dieser Feuchtgebiete liegen auf der Nordhalbkugel und galten bislang als relativ unempfindlich gegen die Erderhitzung. Doch inzwischen mehren sich die Hinweise auf ein gefÀhrliches PhÀnomen im Torf: "Zombiefeuer".

"Das sind BrĂ€nde, die im Sommer entstehen, wĂ€hrend des Winters selbst im feuchten Untergrund weiterschwelen und im FrĂŒhjahr wieder aufflammen oder neue BrĂ€nde auslösen", erklĂ€rt die Biologin und Klimaforscherin Merritt Turetsky auf Twitter . Im Nordwesten Kanadas wollen Turetsky und ihr Team in den kommenden Wochen untersuchen, ob ĂŒberwinternde "Zombiefeuer" das Problem der TorfbrĂ€nde im Sommer verschĂ€rfen. "SchwelbrĂ€nde setzen mehr Kohlenstoffdioxid, Methan und Quecksilber frei als offene Flammen, aber was genau bei einem ,Zombiefeuer' ausgestoßen wird, wissen wir nicht", schreibt Merritt Turetsky.

Trockenheit ist die grĂ¶ĂŸte Gefahr fĂŒr die Moore

Moorlandschaften finden sich ĂŒberwiegend in Kanada und Alaska sowie im Nordwesten Sibiriens, aber auch auf der SĂŒdhalbkugel etwa in Indonesien, Malaysia, Peru und Brasilien. Die Ausdehnung menschlicher Siedlungen, Torfabbau und Landwirtschaft fĂŒhren dazu, dass immer mehr Feuchtgebiete Wasser verlieren. Und mit der Trockenheit wĂ€chst die Gefahr, dass sich BrĂ€nde in tiefere Torfschichten fressen, dort "ĂŒberwintern" und die Bodenstruktur im Moor langfristig schĂ€digen, berichtet Merritt Turetsky im Fachmagazin "nature geoscience". Auf der Nordhalbkugel hĂ€tten sommerliche WaldbrĂ€nde das Problem in den vergangenen Jahren noch verschĂ€rft.