New York: McDonalds-Mitarbeiter ins Gesicht geschossen

McDonald's-Mitarbeiter in New York ins Gesicht geschossen

In New York wurde einem Mitarbeiter einer McDonald's-Filiale ins Gesicht geschossen. Das berichten mehrere lokale Medien, unter anderem die "New York Post". Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 7 Uhr Abends (Ortszeit) im Stadtteil Brooklyn.

Am Tatort nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Laut der "New York Post" soll es sich um einen 20-Jährigen handeln. Das Opfer wird in einem Krankenhaus behandelt und soll sich in kritischem Zustand befinden.