Ermittlung wegen versuchtem Mord

Mann sticht in Trier auf Polizisten ein

12.06.2018, 12:55 Uhr | dpa

In Trier hat ein 23-Jähriger einen Polizisten mit einem Messer angegriffen. Der Mann wurde festgenommen – der Polizist schwer verletzt.

Nach einem Messerangriff auf einen Polizisten in Trier ist ein 23-Jähriger festgenommen worden. Er habe dem Beamten auf einem Parkplatz "völlig unvermittelt und ohne jeden Anlass" mit einem knapp 20 Zentimeter langen Küchenmesser in den Oberkörper gestochen, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Der Polizist sei erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter werde wegen versuchten Mordes ermittelt.

Die Tat soll sich am Montag auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Polizeipräsidium in Trier ereignet haben. Der Beschuldigte hat laut Staatsanwaltschaft den Messerangriff eingeräumt. Bei der Vernehmung habe er als Motiv angegeben, er habe zuvor Stimmen gehört, er werde von der Polizei verfolgt. Nach bisherigen Erkenntnissen leidet der 23-Jährige an einer psychischen Erkrankung.

Der Angriff sei für den Polizisten "völlig überraschend" gekommen. Da er sich daher nicht wehren konnte, bestehe der Verdacht einer "heimtückischen Tatbegehung", hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Der Deutsche aus Konz im Kreis Trier-Saarburg sollte im Laufe des Dienstags dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt werden.