Im Asylbewerberheim Lauchhammer

Polizei schießt auf randalierenden Flüchtling

12.06.2018, 18:56 Uhr | dpa

Das Asylbewerberheim in Lauchhammer (Brandenburg): Polizei schießt auf randalierenden Asylbewerber. (Quelle: Bernd Settnik/dpa)

Im Asylbewerberheim im brandburgischen Lauchhammer hat ein Polizist einen 24-jährigen Flüchtling angeschossen. Zuvor hatte dieser randaliert und ging schließlich auf die Beamten los.

Ein Polizist hat am Dienstag in einem Asylbewerberheim in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) einen 24-jährigen Flüchtling angeschossen, der zuvor dort randaliert haben soll. Beamte seien alarmiert worden, weil der Mann mit einer Holzlatte "alles kurz und klein" schlage, berichtete das Lagezentrum der Polizei.

Nach dem Eintreffen der Polizisten sei der 24-Jährige mit einem Messer auf sie losgegangen. Daraufhin habe ein Beamter geschossen und ihn an der Schulter verletzt. Der Mann sei von einem Arzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bereits polizeibekannt

Der 24-Jährige aus dem Tschad sei der Polizei bereits unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung bekannt gewesen, berichtete die Polizei. Vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz hieß es auf Anfrage, dass er laut Heimleitung in der Unterkunft zuvor nicht auffällig gewesen sei. Eine Kreissprecherin teilte mit, dass nach Bekanntwerden des Vorfalls Mitarbeiter des Kreises zu dem Heim gefahren seien, um mit dem Betreiber und dem Personal zu sprechen.

Laut Kreis handelt es sich um eine seit Herbst 2014 in Betrieb genommene Unterkunft mit einer Kapazität von 188 Plätzen. Im Mai hätten dort knapp 80 Flüchtlinge gelebt. Der angeschossene Mann lebe seit September 2014 in der Unterkunft.