Passanten alarmieren Polizei

Schwerverletzter läuft durch Wormser Fußgängerzone

08.08.2018, 18:56 Uhr | rew, dpa

Lutherdenkmal am Lutherplatz in Worms: Hier fand die alarmierte Polizei den blutenden Mann vor. (Archivbild) (Quelle: imago)

Was ist ihm wohl zugestoßen? In Worms ist ein Mann mit schweren Verletzungen in der Innenstadt aufgetaucht. Fußgänger alarmierten die Polizei. Noch sind viele Fragen offen.

Ein blutender Mann ist durch eine Fußgängerzone in Worms gelaufen. Passanten bemerkten ihn und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden den Mann nahe eines Denkmals, wie die Polizei Mainz mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war er schwerstverletzt, die Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar. Der Mann wurde von einem Arzt versorgt.

Es gibt Spekulationen – aber keine bestätigten Aussagen

Die "Wormser Zeitung" berichtete, dass Leute in anliegenden Geschäften von einer Messerstecherei erzählt hätten: Ein Mann habe einen anderen niedergestochen und sei anschließend geflüchtet.



Bei dem Bericht handelt es sich bislang um unbestätigte Spekulationen. Die Polizei meldete keine derartigen Vorfälle. "Wir ermitteln in alle Richtungen", hieß es in der Polizei-Mitteilung. Die Einsatzkräfte sperrten Bereiche rund um das Denkmal ab. Weitere Details waren nicht bekannt.