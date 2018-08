Hintergründe völlig unklar

Schießerei in Manchester – zehn Menschen verletzt

12.08.2018, 11:29 Uhr | AFP, dpa

Der Tatort am Morgen danach: Im Stadtteil Moss Side wurden in der Nacht zu Sonntag zehn Menschen zum Teil schwer durch Schüsse verletzt. (Quelle: Peter Byrne/dpa)

Der Abend begann mit einem karibischen Straßenkarneval – und endete mit einer wilden Schießerei. Die Polizei von Manchester versucht herauszufinden, was eigentlich geschehen ist.

Bei einer Schießerei in Manchester sind zehn Menschen verletzt worden. Die Polizei in der Stadt im Nordwesten Englands wurde nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag ins Stadtviertel Moss Side gerufen, nachdem dort Schüsse gefallen waren. Die Beamten fanden zehn Verletzte, die mit leichten bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden. In Lebensgefahr schwebt nach Polizeiangaben aber offenbar niemand.

Die Hintergründe der Schießerei sind nach Polizeiangaben noch unklar. In Moss Side hatte am Samstag ein karibischer Karneval stattgefunden. Nach Polizeiangaben waren in der Nacht noch viele Menschen auf den Straßen. Die Polizei versucht nun, den genauen Tatort und die Täter zu ermitteln.

Polizisten in der Claremont Road: Unklar ist auch, um welche Art von Geschossen es sind handelt. (Quelle: Peter Byrne/dpa)

"Beamte versuchen, herauszufinden, wo genau dieser Zwischenfall stattfand und wer für diesen gefährlichen Angriff verantwortlich ist", hieß es in einer Erklärung der Polizei.