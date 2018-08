Feier eskaliert

Kindergeburtstag endet mit Polizeieinsatz

13.08.2018, 21:47 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg hat die Polizei die Geburtstagsfeier eines Kleinkindes aufgelöst. Ein Nachbar hatte sich über die Lautstärke der Party beschwert – dann kippte die Stimmung.

Ein Kindergeburtstag in Baden-Württemberg hat mit dem Einsatz von elf Streifenwagen sein Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Familie in Gemmrigheim mit rund 50 Gästen am Samstag den Geburtstag eines Kleinkindes gefeiert. Einem Nachbarn war das zu laut: Er machte eindringlich darauf aufmerksam und geriet mit den Feiernden in Streit.

Der 49-Jährige warf daraufhin einen Tisch um, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Flaschen, die darauf standen, gingen zu Bruch. Danach ging der Nachbar nach Hause und rief die Polizei.

Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz

Die Beamten trafen nach eigenen Angaben auf uneinsichtige und aggressive Feiernde und konnten die Situation nur mit zahlreichen Streifen unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Wie alt das Kind war, dessen Geburtstag gefeiert wurde, konnte ein Sprecher nicht sagen.