Flotter Termin für Geld

Razzia in Berliner Kfz-Zulassungsstelle

22.08.2018, 19:57 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter in einer Werkstatt. In Berlin soll ein Behördenmitarbeiter gegen Geldzahlungen Termine für die Zulassung des Autos vermittelt haben. (Quelle: Ute Grabowsky/photothek.net/imago)

Auf den Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle wartet man mitunter mehrer Wochen. Ein Behördenmitarbeiter soll das ausgenutzt haben und gegen Geldzahlungen schnellere Termine vermittelt haben.

Die Berliner Polizei hat bei einer großangelegten Razzia Teile einer Kfz-Zulassungsstelle sowie Räumlichkeiten mehrerer Kfz-Zulassungsdienste durchsucht. Mindestens ein Behördenmitarbeiter werde der Bestechlichkeit verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.



PM: Durchsuchungen wegen Bestechung durch KFZ-Zulassungsdienste pic.twitter.com/K55ChR4Hr8 — GenStA Berlin (@GStABerlin) August 22, 2018

Der Mann soll seit Anfang des Jahres Zulassungsverfahren gegen Zahlung von jeweils bis zu 100 Euro unerlaubt beschleunigt haben. Außerdem werde gegen mindestens sieben Mitarbeiter von Kfz-Zulassungsdiensten wegen des Verdachts der Bestechung ermittelt. Insgesamt seien neun Personen im Alter von 20 bis 53 Jahren beschuldigt.

Laut Staatsanwaltschaft wurde am Mittwoch bei der Durchsuchung von 19 Objekten in Berlin umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Unter anderem fanden die Ermittler 2500 Euro in der Kleidung des beschuldigten Behördenmitarbeiters. Er soll die Wartezeit auf eine Kfz-Zulassung von mehreren Wochen auf wenige Tage verkürzt haben.