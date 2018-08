Messerattacke nach Stadtfest

Ein Toter und mehrere Verletzte in Chemnitz

26.08.2018, 17:36 Uhr | dpa

Der Tatort in Chemnitz: Passanten haben Blumen niedergelegt. (Quelle: Alexander Prautzsch/dpa)

Nach dem Stadtfest in Chemnitz ist ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Bei einer Messerattacke kam einer der Beteiligten ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Verhängnisvoller Streit nach dem Stadtfest: Bei einer Messerattacke in der Innenstadt von Chemnitz ist in der Nacht zum Sonntag ein 35 Jahre alter Mann getötet worden. Zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte.

Die Polizei hat zwei 22 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Derzeit werde geprüft, ob diese in die Auseinandersetzung verwickelt sind. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags.

Auslöser des Streits ist unklar

Nach dem Stadtfest war es gegen 3.15 Uhr in der Innenstadt zum Streit zwischen Männern unterschiedlicher Nationalitäten gekommen. "Insgesamt waren maximal zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt", sagte eine Polizeisprecherin. Der Getötete ist ein Deutscher. Weitere Angaben zu den Nationalitäten machte sie zunächst nicht.

Was der Auslöser des Streits gewesen war und was sich dann genau zutrug, war zunächst noch unklar, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 35-Jährige starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Mehrere Personen waren nach der Auseinandersetzung geflüchtet.

Stadtfest vorzeitig beendet

Wegen der Gewalttat wurde das Stadtfest am Sonntag vorzeitig beendet. "Wir haben uns aus Pietätsgründen dazu entschieden, das Stadtfest um 16 Uhr zu beenden", sagte Sören Uhle von der Chemnitzer Wirtschaftsförderung, die das Stadtfest veranstaltet. Regulär wäre es bis 20 Uhr gegangen.