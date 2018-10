War das nur Zufall?

Räuber überfallen zeitgleich zwei Tankstellen mit Beilen

20.10.2018, 18:07 Uhr | dpa

Blaulicht eines Polizeiwagens: In NRW wurden in der Nacht zwei Tankstellen mit Beilen überfallen. (Quelle: Deutzmann/Symbolbild/imago)

In Nordrhein-Westfalen sind zwei weit voneinander entfernte Tankstellen überfallen worden – zeitgleich, mit Beilen. Ermittler prüfen nun die Fälle auf einen Zusammenhang.



Räuber haben in einer Nacht und fast zeitgleich zwei Tankstellen im westfälischen Halle und in Erkrath bei Düsseldorf mit einer ungewöhnlichen Waffe überfallen – mit einem Beil. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist bislang nicht bekannt. Die Tatorte in Halle und Erkrath sind 170 Kilometer voneinander entfernt.

Nach Polizeiangaben bedrohten in Halle zwei Männer am Freitagabend in einer Tankstelle den 21 Jahre alten Angestellten und erbeuteten Bargeld sowie Zigaretten. Sie konnten zu Fuß entkommen. Fast auf die Minute genau zur selben Zeit bedrohten zwei maskierte Männer eine 70 Jahre alte Angestellte in einer Erkrather Tankstelle ebenfalls mit einem Beil. Auch sie konnten mit ihrer Beute zu Fuß flüchten.