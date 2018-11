Unruhige Halloween-Nacht

Maskierte Jugendliche attackieren in Berlin Busse

01.11.2018, 10:23 Uhr | dpa, ds

Ein Linienbus in Berlin: In der Halloween-Nacht wurden mehrere Busse von Maskierten attackiert. (Quelle: Symbolbild/Andreas Gora/imago)

Dutzende Maskierte haben in Berlin Böller auf Autos und Steine auf Busse geworfen. Dabei waren es meist Jugendliche – ein Zusammenhang mit Halloween ist wahrscheinlich.

Dutzende Kinder und Jugendliche haben an Halloween in Berlin ziemlich über die Strenge geschlagen. Rund 100 von ihnen haben am Mittwochabend im Stadtteil Schöneberg fahrende Autos mit Feuerwerkskörpern und Böllern beworfen. Auf einen Polizeiwagen wurde ein Brandsatz geschleudert. In Neukölln trafen Steine einen Bus, Scheiben wurden beschädigt. Ernsthaft verletzt wurde in den Fällen zum Glück niemand.

Die Jugendlichen waren teilweise maskiert. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten im Zusammenhang mit der Halloween-Nacht standen, sagte ein Sprecher t-online.de. Bereits Halloween 2017 hatten Jugendliche in Berlin Feuerwerkskörper auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen.

Wegen der Böllerwürfe kontrollierte die Polizei über 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren in Schöneberg. Sie stehen im Verdacht, unter anderem eine Radfahrerin mit einem Böller beworfen zu haben. Er verfehlte die 64-Jährige nur knapp. Die Frau erlitt einen Schock, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Sturmhauben und Böller sichergestellt

Zudem wurden aus mehreren kleinen Grüppchen heraus ein Bus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) und weitere Fahrzeuge mit Eiern und Böllern beschmissen. Ein maskierter Unbekannter habe aus einer rund 40-köpfigen Gruppe heraus einen Brandsatz auf ein Polizeiauto geworfen. Die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flasche verfehlte den Wagen. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten Beweismittel wie Sturmhauben und Böller sicher, 85 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die nicht strafmündigen Kinder wurden den Eltern übergeben, die Jugendlichen wieder entlassen. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Scheiben in einem Bus zerschlagen

In Neukölln konnte die Polizei zwei 15-jährige Jugendliche schnappen, nachdem sie aus einer Gruppe von 20 bis 25 Personen heraus einen BVG-Bus beworfen hatten. Mehrere Steine durchschlugen die Fenster, der Fahrer erlitt einen Schock. Passagiere waren zu dem Zeitpunkt nicht im Bus, da er sich auf einer Betriebsfahrt befunden hatte.

In Frankreich kam es in der Halloween-Nacht ebenfalls zu Ausschreitungen in der Pariser Region, in Metz und in Rennes. Als Polizisten die Plünderung eines Einkaufszentrums in Montgeron im Département Essonne südlich der Hauptstadt verhindern wollten, wurden sie mit einer Säureflasche beworfen. Eine 13-Jährige sei festgenommen worden. Auch in der südostfranzösischen Metropole Lyon seien sieben Verdächtige gestellt worden, berichtete der Radiosender Franceinfo.