Vorfall in Berlin

Polizei findet verdächtigen Gegenstand vor russischer Botschaft

14.11.2018, 22:46 Uhr | dpa

Die russische Botschaft in Berlin: Vor dem Gebäude im Stadtteil Mitte wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. (Quelle: Archivbild/Xinhua/imago)

Beamte nehmen in Berlin einen Mann fest – und finden in seinem Auto einen verdächtigen Gegenstand. Was hinter dem Vorfall vor der russischen Botschaft steckt, war zunächst unklar.

Direkt vor der russischen Botschaft in Berlin ist am Abend in einem Auto ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Die Polizei sperrte den Bereich – einen Teil der Straße Unter den Linden und die S-Bahnstation Brandenburger Tor – weiträumig ab.

Entschärfer waren am Ort, um den Gegenstand zu untersuchen. Kurz nach 22 Uhr gaben sie Entwarnung – es sei nichts Gefährliches gefunden worden, so die Polizei.

Zuvor hatte ein Mann das Auto – laut Zeitung "BZ" ein schwarzer Mercedes mit polnischem Kennzeichen – vor der Botschaft geparkt und soll versucht haben, in das Gebäude hineinzugehen. Objektschützer kontrollierten den Mann. Dabei stellte sich laut "BZ" heraus, dass ein polnischer Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er sei daraufhin von der Polizei festgenommen worden.