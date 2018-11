Vom Helden zum Angeklagten

Melbournes "Trolley Man" muss vor Gericht

17.11.2018, 08:28 Uhr | dpa

Mit einem Einkaufswagen stellte sich Michael Rogers einem islamistischen Attentäter in Melbourne entgegen. Jetzt muss sich der "Trolley Man" vor Gericht verantworten.

Vor wenigen Tagen war ein Obdachloser in Melbourne nach seinem Einsatz gegen einen islamistischen Messerstecher noch als Held gefeiert worden, jetzt steht der "Trolley Man" wegen mehrerer Delikte vor Gericht. Er müsse sich wegen möglicher Einbrüche, Diebstahls und Verstößen gegen Kautionsauflagen verantworten, wie australische Medien berichten.





Der 46-jährige Michael Rogers hatte sich am Freitag vergangener Woche in der Innenstadt von Melbourne einem islamistischen Messerstecher mit einem Einkaufswagen in den Weg gestellt, um Schlimmeres zu verhindern. Der Messerstecher wurde dann nach einigen Minuten von der Polizei niedergeschossen. Zuvor hatte er einen 74-jährigen Mann getötet und zwei weitere Menschen verletzt. Der Angreifer selbst starb später im Krankenhaus.

Rogers wurde für seinen Einsatz als "Trolley Man" (der Mann mit dem Einkaufswagen" gefeiert. Für den Mann, der auf der Straße lebt, gingen innerhalb weniger Tage übers Internet mehr als 140.000 australische Dollar (knapp 90.000 Euro) an Spenden ein.