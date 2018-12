59-Jähriger bedauert Taten

Mann gesteht Anschläge auf SPD- und CDU-Zentralen

05.12.2018, 14:01 Uhr | AFP

Er soll an Heiligabend mit einem Sprengsatz in die SPD-Zentrale gerast sein und einen weiteren Sprengsatz bei der CDU platziert haben. Jetzt begann der Prozess gegen den 59-Jährigen.

Knapp ein Jahr nach versuchten Anschlägen auf die Parteizentralen von CDU und SPD in Berlin hat am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen einen 59 Jahre alten Mann begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Frank W. unter anderem das versuchte Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, versuchte schwere Brandstiftung und das Vortäuschen einer Straftat vor.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin räumte der zuvor völlig unbescholtene Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft als im Wesentlichen zutreffend ein. Er sagte aus, völlig davon aus der Bahn geworfen worden zu sein, dass er vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für die Befragungen des Mikrozensus ausgewählt worden war. Die Fragen seien ihm zu intim gewesen, er habe sich "entblößt gefühlt, habe nicht ein gläserner Mensch sein wollen", sagte eine Gerichtssprecherin.

Zeichen gegen Politik

W. wollte demnach aus diesem Grund ein Zeichen setzen und sich das Leben nehmen. Er habe dabei nicht das Statistikamt treffen wollen, sondern die Politik. Dafür habe er sich CDU und SPD als Ziele ausgesucht. Heute könne er sich seine Taten auch nicht mehr erklären, sagte W. der Sprecherin zufolge. Zur Tatzeit sei er aber wie in einem Tunnel gewesen und habe sich in einen Abgrund gestürzt gefühlt.

Laut Anklage soll W. an Heiligabend 2017 mit seinem Auto in das Willy-Brandt-Haus der SPD gefahren sein und dabei einen Sachschaden in Höhe von 160.000 Euro verursacht haben. Im Kofferraum seines Autos waren Gasflaschen, Benzinkanister und eine brennende Petroleumlampe deponiert. W. soll geplant haben, in dem explodierenden Auto zu sterben. Das Auto begann tatsächlich zu brennen, die Sprinkleranlage verhinderte aber Schlimmeres.

Davor soll W. bereits am Konrad-Adenauer-Haus der CDU eine Sporttasche mit einer Zündvorrichtung, darunter Gaskartuschen, deponiert haben. Die Zündvorrichtung soll er zuvor angezündet haben um den Eindruck zu erwecken, dass die Zündvorrichtung nur zufällig nicht funktioniert habe.

Psychiatrisches Gutachten wird erwartet

W. sagte laut der Gerichtssprecherin aus, bewusst den Heiligabend gewählt zu haben, damit sich in den Parteizentralen keine Menschen befinden und er keine Unbeteiligten trifft. W. habe angegeben, bis zum Tattag ein "braves Arbeiterleben" geführt zu haben. Nach einiger Zeit in Untersuchungshaft arbeitet der alleinstehende Mann demnach inzwischen wieder, seine Schwester unterstütze ihn zudem im Alltag.

Ein Urteil soll am kommenden Mittwoch fallen. Dann soll zuvor ein psychiatrisches Gutachten vorgestellt werden. Bei W. könnte auf verminderte Schuldfähigkeit erkannt werden, was zu einer milden Strafe führen könnte.



Die Auseinandersetzung mit dem Statistikamt war zur Tatzeit bereits beigelegt. Nachdem W. zunächst die Fragen nicht beantwortet hatte und nach mehreren Mahnungen sogar ein Zwangsgeld zahlen musste, beantwortete er die Fragen für den Mikrozensus am Ende doch und bekam das Zwangsgeld wieder erstattet. Er habe in Frieden aus dem Leben scheiden wollen, gab W. der Sprecherin zufolge zu den Gründen an, weshalb er doch am Mikrozensus teilnahm.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.