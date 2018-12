Dortmund

Lauter Knall löst Panik in Einkaufszentrum aus

15.12.2018, 18:23 Uhr | dpa, job, t-online.de

Plötzlich knallte es laut: Mit Böllern haben Unbekannte in einem Dortmunder Einkaufszentrum Panik ausgelöst. Einsatzkräfte mussten die Situation beruhigen.

In einem Einkaufszentrum in Dortmund haben Unbekannte einen Böller gezündet und die Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Durch den Knall gerieten zahlreiche Menschen am Samstag in der sogenannten Thier Galerie in Panik und verließen sie fluchtartig.



Sieben Menschen wurden durch die Feuerwerkskörper leicht verletzt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es bestehe keine Gefahr in der Dortmunder Innenstadt. Beamte und Rettungskräfte waren am Ort, um die Situation zu beruhigen.

Fünf Männer in Gewahrsam

Was gegen 17.30 Uhr genau passiert sei, müsse nun geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Man habe fünf Männer in Gewahrsam genommen, teilten die Beamten auf Twitter mit. Man prüfe nun, ob sie die Feuerwerkskörper gezündet haben.

Laute Explosion in/an der Dortmunder Thier Galerie. Tausende Menschen sind aus der Galerie rausgerannt und Polizei und Krankenwagen riegeln alles um die Galerie ab. #staysafe #dortmund #explosion #thiergalerie pic.twitter.com/nLEGxPAazj — Alex (@_ALECS23) December 15, 2018

Eine Beschäftigte des Einkaufszentrums erzählte den "Ruhr Nachrichten", die Böller seien aus einer Gruppe von zehn oder mehr Jugendlichen heraus gezündet worden. Sie hätten die Aktion auch gefilmt und seien dann weggelaufen.

Der Manager des Einkaufszentrums berichtete den "Ruhr Nachrichten", viele Besucher hätten geschrien und geweint. Es habe Durchsagen über die Lautsprecher gegeben, die deshalb aber nicht bei allen angekommen seien. Die Verkäufer hätten sehr gut reagiert und die Besucher durch die Notausgänge herausgelassen.

Polizei bittet um Hinweise

Augenzeuge berichteten auf Twitter von Menschen, die aus der Thier Galerie liefen. Auf Handyvideos waren viele Polizei- und Krankenwagen zu sehen. Die Polizei rief Augenzeugen und mögliche weitere Verletzte dazu auf, sich zu melden.



Die Dortmunder Polizei versuchte auch in den sozialen Medien, die Situation zu beruhigen. Auf Twitter schrieben die Beamten auf Deutsch und Englisch, dass keine Gefahr für Besucher der Innenstadt und des Weihnachtsmarktes bestehe.