Leiche an Weihnachten gefunden

86-Jährige soll gleichaltrigen Ehemann getötet haben

27.12.2018, 17:30 Uhr | AFP, jwi

In der nordrhein-westfälischen Stadt Dülmen haben Rettungskräfte am ersten Weihnachtstag die Leiche eines 86-Jährigen entdeckt. Seine gleichaltrige Ehefrau steht im Verdacht, den Mann getötet zu haben.

Eine 86-jährige Frau aus dem Münsterland wird verdächtigt, ihren gleichaltrigen Ehemann getötet zu haben. Rettungskräfte fanden den 86-Jährigen am ersten Weihnachtstag leblos in seiner Wohnung in Dülmen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Donnerstag mitteilten. Seine dringend tatverdächtige Frau kam demnach in eine psychiatrische Klinik.

Die Einsatzkräfte waren den Ermittlern zufolge nach einem Hinweis aus dem Umfeld des Ehepaars zu der Wohnung gekommen. Die Obduktion der Leiche ergab demnach, dass der 86-Jährige durch "massive stumpfe Gewalteinwirkung" ums Leben kam. Gegen seine Ehefrau wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen werde darauf liegen, die psychische Verfassung der Ehefrau und die Hintergründe der Tat zu klären. Das Motiv für die grausame Tat ist bislang unklar.