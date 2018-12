Mann droht an Amsterdamer Flughafen mit Bombe

Er hatte in der Abflughalle mit einer Bombe gedroht: Die Polizei hat am Amsterdamer Flughafen einen Mann in Gewahrsam genommen. Die Halle wurde kurzzeitig evakuiert.

Nach einer Bombendrohung ist eine Abflughalle des Amsterdamer Flughafens Schiphol am Montagabend für kurze Zeit evakuiert worden. Ein Mann habe mit einer Bombe gedroht und sei von der Grenzpolizei überwältigt worden, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP.



Man threatens with a bomb in Departure hall 3 at Schiphol. Currently Departure hall 3 is being evacuated. More information will follow as soon as possible. https://t.co/DDQJuZa9Zn