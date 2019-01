Tod einer 25-Jährigen in Berlin

Frau erschossen – Verdächtige gestehen die Tat

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug: Zwei Männer stehen im Verdacht in Berlin eine Frau erschossen zu haben. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

Nach dem Tod einer jungen Frau in Berlin-Neukölln hat die Polizei zwei Männer verhaftet. Sie sollen die 25-Jährige kurz nach Weihnachten aus nichtigem Anlass erschossen haben.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau durch einen Kopfschuss in Berlin-Neukölln hat die Polizei zwei Verdächtige verhaftet – darunter ihren Ex-Freund. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die 25-Jährige war am 27. Dezember in den Kopf geschossen worden und später im Krankenhaus gestorben. Von den Tätern fehlte bis dato jede Spur. eine Mordkommission ermittelte.







Am Mittwoch nahmen Beamte laut den Angaben dann den 29-Jährigen Ex-Freund fest. Er sei der mutmaßliche Schütze. Einen Tag später sei auch sein 39-jähriger mutmaßlicher Mittäter festgenommen worden. Gegen beide sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Beide seien geständig. Auch die Tatwaffe sei gefunden worden. Die Tat sei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus nichtigem Anlass erfolgt.