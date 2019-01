Verbrechen virtuell nachstellen

Polizei setzt auf 3-D – der Täter als Avatar am Tatort

14.01.2019, 19:21 Uhr | dpa

Ein Laser zum Vermessen eines Tatorts: Das LKA in Rheinland-Pfalz kann Tatorte virtuell nachstellen und in diesem das Tatgeschehen aus mehreren Perspektiven rekonstruieren. Der Clou: Der Täter ist als Avatar in 3-D involviert. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Nach einem Verbrechen die Tat nochmals sehen können. Was klingt wie Science Fiction, ist dem LKA in Rheinland-Pfalz schon gelungen. Ein Meilenstein in der Kriminaltechnik.

Aus dem Phantombild des Mörders wird wie durch Zauberhand ein Avatar am virtuell nachempfundenen Original-Tatort. Auch den Blickwinkel der Zeugin auf das Verbrechen zeigt die 3-D-Animation auf dem Bildschirm. Was konnte die Frau von draußen durch das Fenster sehen, und was blieb ihr verborgen? Um dies zu beantworten, werden die Hauswände auf dem Computer transparent, es wird durchs Dach geschaut – oder der Blick auf den Tatort in den ersten Stock des Nachbarhauses verlegt.

Diese Visualisierung, bei der im Einzelfall neue, ausschlaggebende Ermittlungsansätze gefunden werden können, sei dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bundesweit erstmals gelungen, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz bei der Vorstellung am Montag in Mainz. Auf die Software für diese mehrperspektivische Darstellung des Täters hat Uwe Kinn – seit 23 Jahren Phantombildzeichner beim LKA – nach eigenen Angaben sogar ein Patent angemeldet. "Wir nähern uns der vollständigen visuellen Tatrekonstruktion", sagte LKA-Chef Johannes Kunz.

Vom Phantombild zum virtuellen 3-D-Modell

Von einem Phantombild bis zum 3-D-Avatar vergingen etwa 12 bis 24 Stunden, sagte Kinn. Dies sei gerade nach Terroranschlägen hilfreich bei für die Fahndung. "Wir sind in ein Feld vorgestoßen, das den Ermittlern bislang gefehlt hat."

Der visuelle 3-D-Eindruck habe bereits bei einigen Gerichtsprozessen dazu geführt, dass Missverständnisse vermieden und die Perspektive erweitert werden konnte, sagte Kinn. Wichtig dabei sei auch die sogenannte Zeitlinie. Denn sie gebe ein Gefühl für den Ablauf des Verbrechens. "Sie zeigt, wie lang eine Minute sein kann, wenn verschiedene Sachen parallel laufen."

Das Ziel: Die Tat mit der VR-Brille nachempfinden können

Sowohl der Stand der Ermittlungen als auch Hypothesen ließen sich in 3-D überprüfen. Potenzielle Täter etwa würden gelb eingefärbt. Die Darstellung des Tatorts basiert auf lasergenauen Vermessungen des Originalschauplatzes. Die 360-Grad-Animation könne die Position der Zeugen stärken, aber auch ganz neue Fragen aufwerfen, erklärt er.

Der nächste technische Schritt sind nach Einschätzung der Ermittler VR-Brillen, abgekürzt für Virtual Reality, also Virtuelle Realität. Damit könnten der Tatort und das Verbrechen auch im Gericht eins zu eins erfahrbar gemacht werden.