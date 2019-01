Offenbar politischer Hintergrund

Bombendrohung auch gegen Oberlandesgericht Frankfurt

16.01.2019, 11:57 Uhr | dpa

Drohung per Email: Das Oberlandesgericht wurde dennoch nicht geräumt (Quelle: imago)

Gerichte acht deutscher Städte waren bereits von Bombendrohungen betroffen. Nun erhielt auch das Oberlandesgericht Frankfurt eine Drohung per E-Mail.

Die bundesweite Serie von Bombendrohungen gegen deutschen Gerichte geht weiter. Am Dienstag habe das Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine Drohung erhalten, die mit "National Sozialistische Offensive" unterzeichnet gewesen sei, berichtete die "Frankfurter Rundschau" am Mittwoch unter Berufung auf Gerichtspräsident Roman Poseck. "Die Polizei hat das geprüft und keine ernsthafte Gefahr angenommen", sagte Poseck. Daher habe das Gebäude nicht geräumt werden müssen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten bundesweit Gerichte und Justizzentren per E-Mail Drohungen erhalten. Betroffen waren Landgerichte und Justizzentren in Hamburg, Wiesbaden, Hannover, Kiel, Erfurt, Magdeburg, Saarbrücken und Potsdam. Bei Durchsuchungen der Gebäude wurde nichts gefunden.