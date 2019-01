Bewaffneter Mann

Geiselnahme in Krankenhaus – SEK-Einsatz in Mainkofen

18.01.2019, 14:13 Uhr | dpa

Im bayerischen Mainkofen läuft zur Stunde ein großer Polizeieinsatz. Ein bewaffneter Mann soll in einem Krankenhaus eine Patientin als Geisel genommen haben.

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich dabei um eine Patientin.

Die Polizei führt Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz am Bezirksklinikum Mainkofen im Landkreis Deggendorf. Hintergründe und Details waren noch unklar.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa

Mehr in Kürze