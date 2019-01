Rätselhafte Attacken

Straßenbahn in Jena an zwei Tagen beschossen

29.01.2019, 11:14 Uhr | rew, dpa

In Jena wurde mit Geschossen auf Straßenbahnen gefeuert – an zwei Tagen in Folge. Mehrere Haltestellen sind gesperrt, die Polizei ermittelt.

In Jena wurde an zwei Tagen in Folge eine Straßenbahn beschossen. Das berichten die Deutsche Presse-Agentur und die "Ostthüringer Zeitung". Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, ob es sich um denselben Täter handelt, ob es überhaupt nur ein Täter ist oder ob es mehrere Täter gibt, all das ist bislang nicht bekannt.

Wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtet, schoss am Sonntagabend jemand auf eine Straßenbahn. Noch ist auch nicht bekannt, um welche Art Geschoss es sich handelt. Der "Ostthüringer Zeitung" zufolge vermutet die Polizei, dass es Stahlkugeln sein könnten.

Die Geschosse hinterließen einen Schaden an der Straßenbahn

Am Montagabend wiederholte sich der Vorfall, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. In keinem der Fälle wurden Fahrgäste verletzt, allerdings beschädigte das Geschoss eine Scheibe der Bahn.

Laut einer Pressemitteilung stellte der Jenaer Nahverkehr die Straßenbahnen und Busse zwischen den Haltestellen ein, in deren Bereich sich die Vorfälle ereigneten. Die Sicherheit der Fahrgäste habe demnach oberste Priorität.







Laut Angaben der "Ostthüringer Zeitung" ermittelt die Polizei in dem Fall und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.