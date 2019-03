Täter flüchtig

Unbekannte greifen Mann am Bahnhof an

11.03.2019, 14:35 Uhr | dpa

S-Bahnhof Greifswalder Straße in Berlin: Hier sollen drei Unbekannte einen 21-jährigen Syrer verprügelt haben. (Quelle: Ralf Zöllner/imago)

Ein 21-jähriger Syrer ist an einem Berliner S-Bahnhof von drei Unbekannten attackiert worden. Auf der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um Hinweise.

Unbekannte haben einen 21 Jahre alten Mann in Berlin-Prenzlauer Berg angegriffen und verletzt. Der 21-Jährige gab an, er sei am Sonntagabend auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Greifswalder Straße von drei Männern gewürgt und getreten worden, teilte die Polizei mit. Die Täter sind flüchtig.



Äußere Verletzungen wies der Mann laut Polizei nicht auf. Auch eine ärztliche Erstversorgung lehnte er ab. Was der Auslöser für den Angriff auf den 21-jährigen Syrer war, ist noch unklar.





Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Sie sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.



Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800/6888000 und unter 030/206229360 entgegen.