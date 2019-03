Vorfall in Dortmund

Polizist schießt Mann vor Polizeipräsidium nieder

20.03.2019, 07:41 Uhr | dpa

Schüsse vor dem Dortmunder Polizeipräsidium: In der Nacht hat ein Beamter Schüsse auf einen Mann abgegeben, der dabei verletzt wurde. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Ein Polizist hat in Dortmund auf einen Mann geschossen. Dabei sei dieser verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Dortmund am späten Dienstagabend. In Lebensgefahr schwebe der Mann nicht.





Laut "Der Westen" war es gegen 23 Uhr am Polizeipräsidium zu dem Vorfall gekommen. Warum der Beamte auf den Mann schoss, war zunächst unklar. Auch zur Identität des Mannes konnte die Polizei vorerst nichts sagen.

Zuvor hatte ein "Bild"-Reporter bei Twitter über den Vorfall berichtet.