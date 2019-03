Polizeieinsätze im ganzen Land

Sechs Rathäuser nach Bombendrohungen geräumt

26.03.2019, 09:24 Uhr | dpa

Rathaus Augsurg: Nach Bombendrohungen wurden die Rathäuser in Augsburg, Kaiserslautern, Göttingen und Neunkrichen im Saarland geräumt. (Quelle: imago)

In der Nacht sind Bombendrohungen gegen Rathäuser in ganz Deutschland eingegangen. In mehreren Städten wurden die Gebäude geräumt, Sprengstoff-Spürhunde sind im Einsatz.

In mehreren deutschen Städten sind am Dienstagmorgen Rathäuser evakuiert worden. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen und Rendsburg.

In Augsburg gab es nach einer Gewaltandrohung einen Großeinsatz der Polizei, das Rathaus wurde evakuiert, Straßenbahnlinien, die über den Rathausplatz fahren, wurden gestoppt.

In Kaiserslautern sei eine Drohmail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte seien auch mit Sprengstoff-Spürhunden vor Ort. Der Bereich rund um das Rathaus sei weiträumig abgesperrt worden. Es gebe aber derzeit keine konkrete Bedrohungslage, erklärte der Sprecher. Die Maßnahmen würden vorsorglich durchgeführt.

