Schwäbisch Gmünd

18-Jährige in Wohnung erstochen – Freund festgenommen

31.03.2019, 15:30 Uhr | dpa, AFP, dru

Gewalttat in Schwäbisch Gmünd: Ein Bekannter der 18-jährigen Toten wurde vorläufig festgenommen. (Quelle: t-online.de)

In Schwäbisch Gmünd ist eine junge Frau erstochen worden. Ihr Freund wurde festgenommen, er ist geständig. Offenbar ist er psychisch krank.

Eine 18-Jährige ist bei einer Gewalttat in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) erstochen worden. Die junge Frau starb am Samstagabend trotz längerer Reanimationsversuche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ein 23 Jahre alter Freund der Getöteten wurde nach der Tat festgenommen. Er ist geständig. Bei ihm soll eine psychische Erkrankung vorliegen. Ein Haftrichter ordnete am Nachmittag die Unterbringung in der Psychiatrie an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.





Grund für die Attacke dürfte den Ermittlern zufolge Eifersucht ihres Freundes gewesen sein. Tatort war die Wohnung eines 24 Jahre alten Mannes, der Zeuge des Angriffs war.