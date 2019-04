1.000 Wagen kontrolliert

Großeinsatz der Polizei an der Grenze zu Polen

09.04.2019, 13:50 Uhr | ab, dpa

Ein Polizist winkt an der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz einen Transporter zu einer Kontrolle heraus. (Archivbild) (Quelle: Florian Gärtner/imago images)

Die Polizei Sachsen hat bei Görlitz mehr als 1.000 Fahrzeuge kontrolliert. Hubschrauber, Spürhunde und eine Reiterstaffel waren im Einsatz. Drei Menschen wurden verhaftet.

Bei einem Einsatz im deutsch-polnischen Grenzgebiet hat die Polizei im Landkreis Görlitz mehr als 1.000 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt seien unter anderem an der Autobahn 4 rund 1.200 Personen kontrolliert und dabei 15 Straftaten festgestellt worden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Drei Haftbefehle wurden vollstreckt.

In zwei Fällen wird laut Polizei wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt, in acht Fällen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es gab einen Verstoß gegen das Waffengesetz, außerdem jeweils zwei Verkehrsstraftaten und zwei Diebstahldelikte. In 15 Fällen sind Fahrer "unter Einwirkung von berauschenden Mitteln" gefahren, in drei der Fälle handelte es sich um Alkoholfahrten. 381 Beamte waren nach Polizeiangaben an dem Einsatz beteiligt.





Ein Polizeihubschrauber in der Luft und am Boden die Reiterstaffel sowie mehrere Spürhunde haben die Polizisten an den Kontrollstellen unterstützt. Ziel sei die Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere mit Schwerpunkt der Kfz- und Eigentums-Kriminalität gewesen, gibt die Polizei Sachsen an.