Vermisstenfall Monika Frischholz

Vergrabenes Auto liefert Hinweise

09.04.2019, 13:00 Uhr | Liesa Wölm, t-online.de, dpa

Vor 42 Jahren verschwand die damals 12-jährige Monika Frischholz spurlos. Jetzt hat die Polizei in der Oberpfalz mit Grabungen an einem möglichen Ablageort der Leiche begonnen. (Quelle:dpa)

Seit über 40 Jahren gilt Monika Frischholz als vermisst. Nun hat die Polizei in Bayern eine neue Suchaktion gestartet – mit Erfolg. Das ausgegrabene Auto liefert Hinweise, die den Ermittlern weiterhelfen könnten.

Jahrzehnte nach dem Verschwinden einer damals zwölfjährigen Schülerin setzt die Polizei heute die Suche nach der Leiche in der Oberpfalz fort. Am Montag hatten die Grabungen an einem Waldrand begonnen. Nach nur wenigen Stunden stießen die Ermittler auf einen VW Käfer. Die Kriminalbeamten hätten an dem Fahrzeug Hinweise festgestellt, "die unter Umständen relevant für unseren Fall sind", sagte ein Polizeisprecher. Gegen 9 Uhr sollen die Grabungen fortgesetzt werden, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte.

Vor 43 Jahren verschwand die damals zwölfjährige Monika Frischhholz aus Flossenbürg in Bayern ohne jede Spur. Nun soll der ungeklärte Fall neu aufgerollt werden, wie BR24 berichtet.

Ermittler hoffen, Monikas sterbliche Überreste zu finden

Stück für Stück hätten mehr als 20 Einsatzkräfte am Montagnachmittag mit Schubkarren, Schaufeln und Händen das Fahrzeug freigelegt. Auch Bäume seien gefällt worden, um das Auto aus der Grube heben zu können. Ob der Fund tatsächlich im Zusammenhang mit der vermissten Monika Frischholz steht, sollen weitere Untersuchen am Wagen und der Grube zeigen.

Der Nachrichtenseite zufolge hoffen die Ermittler, sterbliche Überreste des Mädchens zu finden. Das Gebiet liege nur knapp fünf Kilometer von Monikas damaligem Wohnort entfernt. Es befinde sich nahe der Ortschaft Waldkirch. Die Polizei gehe davon aus, dass das Mädchen damals getötet worden ist.

Laut BR24 habe die Polizei die Ermittlungen im Dezember 2018 wieder aufgenommen, nachdem die Zwölfjährige bereits über 40 Jahre als vermisst galt. Grund für die erneuten Ermittlungen seien neue konkrete Hinweise, denen die fünfköpfige Ermittlungsgruppe "Froschau" nachginge. Dem Bericht zufolge habe das LKA eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für weitere Hinweise ausgesetzt.







Monika Frischholz war nach Polizeiangaben am 25. Mai 1976 verschwunden. BR24 berichtet, sie habe sich mit Freundinnen getroffen und sei von dort aus zu einem Treffen mit einem Jungen gegangen. Danach sei die Bayerin nie wieder gesehen worden. Auch eine Leiche konnte nie gefunden werden. Durch Zeugenaussagen der damaligen Zeit, aber auch durch neue Hinweise, konnte die Polizei den Fußweg des Mädchens in Teilen nachverfolgen. Nähere Auskünfte über die Erkenntnisse, die zum Grabungsort geführt haben, möchte die Polizei derzeit nicht gegeben.