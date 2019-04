Raubüberfall am Flughafen – Passagiere im Jet gucken zu

In Albanien hat es einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter gegeben, der dabei war, seine Fracht in ein Flugzeug zu verladen. Einer der Angreifer starb. Die Passagiere des Jets mussten dabei zusehen.

Vor den Augen von Flugreisenden in einer startbereiten Maschine der Austrian Airlines haben Verbrecher auf dem Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana einen Geldtransporter überfallen. Die wertvolle Fracht wurde am Dienstag gerade in den Jet verladen.

Die maskierten Bewaffneten waren bei der Tat mit einem eigenen Lieferwagen vor die Maschine auf dem Vorfeld gefahren, sie nahmen dem Personal des Geldtransporters unter Androhung von Waffengewalt Säcke mit Geld ab und fuhren davon, wie der Fernsehsender TV Klan auf seiner Webseite unter Berufung auf die albanische Polizei berichtete. Ein Täter wurde kurz darauf auf der Flucht getötet.

This is the airplane from Austrian Airlines (@_austrian) that was involved in the robbery. The airplane is still grounded. pic.twitter.com/DzLutxqgan