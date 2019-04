Sonderermittler im Fall Lügde

"Die Beweise sind erdrückend"

15.04.2019, 10:11 Uhr | AFP

Eigentlich war der mutmaßliche Tatort auf dem Campingplatz in Lügde frei gegeben und die Abrissarbeiten haben begonnen. Doch nun wurden neue versteckte Datenträger von Arbeitern in einem doppelten Holzboden gefunden. (Quelle: dpa)

Der Sonderermittler im Missbrauchs-Fall von Lügde hält den Hauptverdächtigen für schuldig. Die Beweise seien eindeutig. Doch noch immer sind Datenträger bei der Polizei unauffindbar.

Im Missbrauchsfall von Lügde hält der Sonderermittler der Polizei die Verdächtigen für überführt. "Ich bin aus kriminalfachlicher Sicht überzeugt, dass die vorliegenden Beweise erdrückend sind", sagte Kriminaldirektor Ingo Wünsch der "Neuen Westfälischen" vom Montag. Der Verbleib der aus Polizeibeständen verschwundenen rund 150 Datenträger des Hauptbeschuldigten sei aber auch weiterhin ungeklärt.







In dem Fall stehen Polizei und weitere Behörden seit Wochen in der Kritik. Unter anderem kam der Polizei in Detmold ein Koffer und eine Mappe mit Beweismitteln abhanden. Auf dem Campingplatz von Lügde sollen in den vergangenen Jahren 40 Kinder sexuell missbraucht worden sein, die meisten waren zur Tatzeit zwischen drei und 14 Jahre alt.