Festnahme in Brandenburg

Polizei findet Kalaschnikow bei mutmaßlichem "Reichsbürger"

23.04.2019, 19:47 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen mutmaßlichen "Reichsbürger" in Brandenburg verhaftet. Zuvor wurde in seiner Wohnung unter anderem ein Gewehr sichergestellt.

Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus dem Landkreis Elbe-Elster hat die Polizei die Wohnung des 29-Jährigen durchsucht. Spezialkräfte stellten am Karfreitag Munition, NS-Devotionalien und "Fantasieausweise mit Reichsbürgerbezug" sicher, wie die Polizei mitteilte.







Auch ein Gewehr der Marke Kalaschnikow fanden die Beamten in der Wohnung. In einem Nebengebäude des 29-Jährigen stellten Spezialkräfte eine Kiste mit Weltkriegsmunition sicher. Die Polizei nahm den 29-Jährigen vorläufig fest. In einer ersten Vernehmung gab er an, die Kriegswaffen in einem Wald gefunden zu haben.