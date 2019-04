Zwölfjähriger stürzt über Brüstung

Streit in einem Kino eskaliert – Junge schwerverletzt

26.04.2019, 15:54 Uhr | dpa

Ein Kino im Krefeld: Der Junge stürzte mehrere Meter in die Tiefe. (Archivbild) (Quelle: Steinach/imago images)

Das hätte tödlich ausgehen können: Bei einem Streit im Kino ist ein Zwölfjähriger über eine Brüstung gestürzt. Nun sucht die Polizei nach einem jungen Mann. Er soll in den Vorfall verwickelt sein.

Ein Zwölfjähriger ist bei einer Rangelei mit einem 20-Jährigen über die Brüstung in einem Krefelder Kino gefallen und schwer verletzt worden. In einem Vorführsaal sei nach dem Film ein Streit zwischen dem jungen Mann und dem Kind entstanden, teilte die Polizei mit. Dabei stürzte der Junge mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich.





"Er hat wirklich einen Schutzengel gehabt, das hätte auch tödlich ausgehen können", sagte eine Polizeisprecherin. Gegen den 20-Jährigen, der nach dem Vorfall zunächst geflohen sei, werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Warum die beiden stritten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.