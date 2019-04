Passanten beobachteten den Angriff

Mann in Wuppertaler Innenstadt angeschossen

29.04.2019, 16:35 Uhr | dpa, t-online.de

Polizeieinsatz: In der Wuppertaler Innenstadt wurden Schüsse auf einen Mann abgegeben (Symbolbild). (Quelle: dpa)

Am Wochenende kam es zu einem Angriff auf einen Mann in Wuppertal: Offenbar wurde er beschossen, Passanten haben die Schüsse beobachtet.

In Wuppertal ist am Sonntagabend ein Mann durch einen oder mehrere Schüsse verletzt worden. Es habe in der Innenstadt eine Schussabgabe gegeben, sagte ein Polizeisprecher, ohne weitere Details zu nennen.











Nach einem Bericht von WDR-Lokalzeit wurde der Mann schwer verletzt. Er sei nach Angaben von Passanten aus einem fahrenden Auto beschossen worden.



In einem Video, das auf YouTube verbreitet wurde, sah man den Mann, der aus dem Mund blutete, und von Passanten mit Wasser versorgt wurde. Auch war dort eine Pistole zu sehen, die auf dem Boden lag. Außerdem: "Seine Waffe ist da, lass liegen, nicht anfassen", sagt ein Passant im Video.

Es seien sechs Schüsse gefallen.