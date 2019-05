Fünfjähriger leicht verletzt

Rentner schießt mit Luftdruckpistole auf spielende Kinder

16.05.2019, 19:18 Uhr | AFP

Weil er sich immer wieder an den spielenden Kindern in der Nachbarschaft gestört hat, greift ein 67-Jähriger aus dem niedersächsischen Zeven zu seinem Luftgewehr – und schießt mehrfach auf die Kinder.

Ein Rentner hat in Zeven in Niedersachsen mit einer Luftdruckpistole auf spielende Kinder geschossen. Ein fünfjähriger Junge wurde dabei leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei in Rotenburg an der Wümme am Donnerstag mitteilte. Der 67-Jährige hatte sich demnach wiederholt über die Kinder in seiner Nachbarschaft geärgert.

Am Mittwochabend soll er mit der Pistole aus seiner Wohnung in den Hausflur gegangen sein und aus einem geöffneten Fenster des Mehrfamilienhauses mehrfach in Richtung der Kinder geschossen haben, die in etwa 30 bis 40 Meter Entfernung spielten. Dabei wurde offenbar ein kleiner Junge von einer Metallkugel am Kopf getroffen.







Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo oberflächliche Hautverletzungen festgestellt wurden. Polizeibeamte beschlagnahmten die Luftdruckpistole des alkoholisierten Tatverdächtigen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und waffenrechtlicher Vergehen eingeleitet.