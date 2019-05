In Bayern

Falsche Polizisten erbeuten Gold im Wert von 500.000 Euro

22.05.2019, 19:07 Uhr | dpa, AFP

Goldbarren und Goldmünzen (Symbolbild): In Bayern haben sich Betrüger als falsche Polizisten ausgegeben und so Gold im Wert von einer halben Million erbeuten können. (Quelle: Erwin Wodicka/imago images)

In Bayern haben sich Betrüger als falsche Polizisten ausgegeben und so Gold im Wert von einer halben Million erbeuten können. Insgesamt hat es in der Region fast 50 Vorfälle dieser Art gegeben.

Echte Goldbarren und Goldmünzen haben falsche Polizisten in Bayern ergaunert. Die Beute im Wert von 500.000 Euro konnten sie einer Frau in Prien am Chiemsee abnehmen. Insgesamt hatten die Männer fast 50 Betrugsversuche in der Region unternommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach gaben sie sich bei den Taten am Vortag als Polizeioberkommissar und als Oberstaatsanwalt aus.

Sie erzählten ihrem Opfer, dass im Rahmen von verdeckten Ermittlungen bei rumänischen Clan-Mitgliedern Wertdepot- und Kontodaten von ihr gefunden worden seien. Die Frau müsse sofort ihr Schließfach räumen.

Die Frau habe tatsächlich daraufhin ihr Schließfach bei einer Bank in Prien am Chiemsee ausgeräumt und auf einem Supermarktparkplatz dem angeblichen Polizisten übergeben. Der habe alles Gold in einen Aktenkoffer gepackt und mitgenommen, angeblich um die Echtheit zu überprüfen.





Erst danach kamen der Geschädigten Zweifel und sie ging zur Polizeiinspektion. Sofortige Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg, der als gepflegt beschriebene 30 bis 40 Jahre alte Mann vom Supermarktparkplatz blieb verschwunden.