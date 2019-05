Vorfall in Heilbronn

Nach Messerstecherei – Täter und Opfer verschwunden

23.05.2019, 19:54 Uhr | dpa

In Heilbronn wird die Polizei gerufen, weil ein Mann einen anderen verprügelt und mit einem Messer bedroht hat – als sie jedoch eintrifft, sind beide nicht mehr aufzufinden. Die Beamten hoffen auf Zeugenaussagen.

Nach einer mutmaßlichen Messerstecherei sucht die Heilbronner Polizei nicht nur den Täter, sondern auch das Opfer. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Zeuge ausgesagt, dass ein unbekannter Angreifer vor einem Heilbronner Supermarkt einen Mann verprügelt und außerdem mit einem Messer bedroht habe. Kurz darauf rief auch das mutmaßliche Opfer bei der Polizei an und gab an, er sei mit einem Messer verletzt worden.







Als die Polizei am Tatort eintraf, war allerdings keiner der Beteiligten mehr da. Zeugen hatten aber von einem Mann berichtet, der blutend unterwegs gewesen sei. Er habe darum gebeten, nicht die Polizei zu rufen und sei am Dienstagabend in unbekannte Richtung geflüchtet. Nun hoffen die Beamten auf Zeugenaussagen.