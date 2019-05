Mönchengladbach-Rheydt

Unbekannte legen Schweinekopf vor Moschee

28.05.2019, 17:42 Uhr | AFP

Polizist im Einsatz: In Mönchengladbach gab es einen fremdenfeindlichen Vorfall vor einer Moschee. (Symbolbild) (Quelle: Deutzmann/imago images)

Vor einer Moschee in NRW hat ein Mitarbeiter den abgetrennten Kopf eines Schweins gefunden. Vermutlich handelt es sich um einen fremdenfeindlichen Vorfall. Es ist nicht der erste dieser Art.

Unbekannte haben einen abgetrennten Schweinekopf vor eine Moschee in Mönchengladbach gelegt. Ein Mitarbeiter der Moschee fand den Kopf nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen auf dem Moscheegelände im Stadtteil Rheydt. Die Polizeibeamten entdeckten an einem Nebengebäude außerdem ein fremdenfeindliches Symbol.







Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu ähnlichen Vorfällen, bei denen Schweineköpfe vor Moscheen oder Häusern von Muslimen gelegt wurden, war es in der Vergangenheit auch an anderen Orten Deutschlands gekommen.