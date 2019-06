Im Berliner Hauptbahnhof

Frau verletzt Menschen mit Hammer und Schere

02.06.2019, 15:45 Uhr | dpa

Im Berliner Hauptbahnhof hat eine Frau mehrere Menschen mit einem Hammer und einer Schere attackiert und verletzt. Ein Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden.



Eine Frau ist am Samstagabend im Berliner Hauptbahnhof mit Schere und Hammer auf Menschen losgegangen. Die 32-Jährige schlug einer 59-Jährigen mit dem Hammer gegen den Kopf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Deren 56-jähriger Partner wollte den Angriff abwehren und wurde dabei ebenfalls am Kopf verletzt. Als ein 38-jähriger Mann zur Hilfe eilte, stach ihm die Frau mit der Schere in den Oberkörper.







Ein Bundespolizist, der die Frau überwältigte, erlitt demnach eine Schnittverletzung am Unterarm. Der 38-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, die anderen Opfer konnten ambulant behandelt werden. Es werde geprüft, ob die Angreiferin psychiatrische Behandlung benötige, sagte ein Polizeisprecher.