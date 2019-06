Schockierende Bilder aus Wien

Polizisten zerrten Demonstranten unter anfahrenden Wagen

Videos eines Polizeieinsatzes bei einer Klima-Demonstration in Wien halten die österreichische Hauptstadt in Atem. Die Aufnahmen schlagen hohe Wellen. (Quelle: PULS 4)

Vor Tagen versetzte ein Video mutmaßlicher Polizeigewalt Wien in Aufregung. Nun sind neue Aufnahmen aufgetaucht: Polizisten legen den Kopf eines Demonstranten vor einen Autoreifen – dann fährt der Einsatzwagen an.

Videos eines Polizeieinsatzes bei einer Klima-Demonstration in Wien halten die österreichische Hauptstadt in Atem: Aufnahmen, die zunächst von den Klimaschutz-Aktivisten "Ende Gelände" verbreitetet wurden, zeigen Polizisten, die einen Demonstranten unter einen Einsatzwagen der Polizei zerren und dort fixieren. Sein Kopf liegt in direkter Nähe in Fahrtrichtung zum Hinterreifen – dann rollt das Polizeiauto an. Die Beamten zerren den Mann in letzer Sekunde zurück.

"Falter" veröffentlichte zweites Video

Wenig später, nach der Veröffentlichung der Aktivisten, legte auch Florian Klenk nach. Der Chefredakteur der Zeitung "Falter" veröffentlichte ein zweites Video der Szene, das die Geschehnisse aus einer weiteren Perspektive zeigt. Besonders dieses Video macht die lebensbedrohliche Gefahr für den Festgenommenen deutlich.

Hier sieht man die skandalöse Szene genauer. Die Polizei legt den Kopf des Fixierten unter das Auto. Der dritte Kollege fährt los. Das Video wurde @Marcus_MoD zugespielt. Urheber bleibt anonym. Eine komplett hirnlose Aktion, zu der der Polizeichef Stellung nehmen muss. pic.twitter.com/Xw3uyoWl2A — Florian Klenk (@florianklenk) June 4, 2019

Die Polizei Wien versprach auch in diesem Fall Aufklärung. "Diese Videoperspektive zeigt tatsächlich eine gefährliche Situation. Unabhängig von der bereits eingeleiteten strafrechtlichen Überprüfung wird dieser Vorfall im Zuge einer Evaluierung in die Einsatztaktik und das Einsatztraining einfließen", schrieb ein Sprecher der Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter. In einer Pressemitteilung hieß es, auch für Polizeibeamte gelte die Unschuldsvermutung.







Zuvor waren am Wochenende bereits Aufnahmen des gleichen Einsatzes am Freitag öffentlich geworden, die Schläge gegen einen bereits überwältigten Demonstranten zeigen. Die Zeitschrift "Profil" berichtete darüber. Die rund 100 Klima-Aktivisten hätten zuvor den Wiener Ring blockiert. In dem Fall hatte die Polizei Wien im Nachgang angekündigt, die eingesetzten Zwangsmittel zu untersuchen. Die Staatsanwaltschaft werde über ihre Rechtmäßigkeit entscheiden. Der beschuldigte Polizist sei in den Innendienst versetzt worden.