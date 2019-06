Nach Beziehungsstreit

Frau attackiert Partner mit Auto – mehrfach

13.06.2019, 12:16 Uhr | dpa

Hessischer Polizist: Eine Frau sitzt nach einem heftigen Streit mit ihrem Partner in Untersuchungshaft. (Symbolbild) (Quelle: Hartenfelser/imago images)

In Hessen ist ein Beziehungsstreit offenbar eskaliert: Eine betrunkene Frau soll ihren Freund mit dem Auto angefahren haben. Nun wurde U-Haft angeordnet.

Nach einem Streit soll eine 39-Jährige ihren Partner mit einem Auto angefahren und verletzt haben. Die Frau sei im mittelhessischen Ehringshausen offenbar mehrfach gezielt auf den 33-Jährigen zugefahren und habe ihn dann mit ihrem Pkw erfasst, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er habe den Ort des Streits zuvor zu Fuß verlassen.







Der Mann wurde nach der Tat am Samstag ins Krankenhaus gebracht. Die Frau, die die italienische Staatsangehörigkeit besitzt, kam in Untersuchungshaft. Beide waren nach Angaben der Ermittler alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau ein versuchtes Tötungsdelikt vor sowie gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.