Schwerer Zwischenfall auf Sylt

Unbekannte platzieren Betonplatten auf Bahnschienen

20.06.2019, 16:32 Uhr | dpa, jmt

Mit Betonplatten auf den Gleisen haben Unbekannte auf Sylt einen Zug auf Sylt mutwillig gefährdet. Fahrgäste hörten einen lauten Knall. Dann stoppte der Regionalexpress.

Unbekannte haben in Struckum im Kreis Nordfriesland Betonplatten auf die Gleise gelegt und damit einen Sylt-Zug zum Stehen gebracht. Der Regionalexpress war am Montagnachmittag mit über 100 Kilometern pro Stunde in Richtung Sylt unterwegs, als die Fahrgäste einen lauten Knall hörten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Zugführer stoppte sofort und setzte einen Notruf ab. Bis die Bundespolizei an der Eisenbahnbrücke eintraf, legten die Täter weitere Betonplatten auf die Gleise und flüchteten. Diese Platten hätten den Zug beim Überfahren schwer beschädigt oder ihn sogar entgleisen lassen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.