Leichenfund in Kambodscha

Verbranntes schwangeres Mädchen entdeckt

02.07.2019, 10:39 Uhr | dpa

Blick über Phnom Penh: Die verbrannte Leiche wurde in einem Vorort der Stadt entdeckt, jetzt sucht die Polizei nach Verdächtigen. (Symbolbild) (Quelle: imagebroker/Beck/imago images)

Sie könnte 17 Jahre alt gewesen sein – oder erst 12: Das lässt sich nicht sagen, weil ihre Leiche so stark verbrannt ist. In Kambodscha ist ein totes Mädchen gefunden worden. Es war schwanger. Doch niemand weiß, wer die Tote ist.

Die verbrannte Leiche eines Mädchens ist nahe der Hauptstadt Kambodschas entdeckt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Verdächtigen. Bei der am Wochenende auf einer Baustelle in einem Vorort Phnom Penhs entdeckten Toten handele es sich um ein Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren, teilte der Leiter der Polizei-Kinderschutzeinheit am Dienstag mit.

Der Körper sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, laut Autopsie wurde das Mädchen zuvor erwürgt. Nach Angaben der Militärpolizei sollten mit dem Feuer wohl Spuren beseitigt werden.





Das Opfer sei in der achten Woche schwanger gewesen, berichtete die "Phnom Penh Post". Die Polizei veröffentlichte Fotos eines am Tatort gefundenen Schmuckstücks und hofft auf Hinweise zur Identität des Opfers.